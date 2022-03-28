Переговори України та Росії розпочнуться завтра – деталі

Переговори відбудуться у Туреччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Черговий раунд переговорів України та Росії стартує у вівторок, 29 березня, у Туреччині.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія, передає Інтерфакс.

Реклама

"Ми поки що в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація, – Ред.) теж вилетіли пів години тому, тому прибудуть десь о 21:00. Тому вирішили, що всі прибувають, розміщуються й завтра з 10:00 стартуємо", – сказав він.

Вимоги України на переговорах

Спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів, зараз розмова більш конструктивна. Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.

"Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ з території України, територіальна цілісність та суверенітет України. І обов'язково – чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, щоб не допустити повторення цієї війни в майбутньому", – заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Реклама

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв про готовність до посередництва у переговорах Москви та Києва. За його словами, Україна та Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу.