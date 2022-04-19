Перехват СБУ: мать дала установку сыну-оккупанту продолжать убивать мирных граждан Украины

Матери России предлагают не считаться с убитыми украинскими детьми / Коллаж "Сегодня"
Граждане России, родные которых воюют в Украине, отказываются верить даже своим сыновьям, что их отправили убивать мирных граждан, не представляющих никому никакой угрозы.
Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его матерью, опубликованного СБУ.
Разговор слепого с глухим
"Сынок, не теряй боевого духа. Ты бы только видел, что они там творят. Знаешь, вы делаете великое дело. Вот это запомни и всем передай", – сказала в разговоре мать одного из российских захватчиков.
"Что мы делаем – убиваем гражданских и детей", – попытался парировать мужчина.
На это его мать отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей".
"Поверь мне"...
"Вы фашистов убиваете. Поверь мне тоже. Все, прекрати, не надо об этом", – дала установку на борьбу с мирными украинцами российская мать.
Преступления оккупантов
- По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, только 18 апреля российские оккупанты принудительно вывезли из заблокированного Мариуполя 98 детей – граждан Украины.
- Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что уже подтверждено –более 1000 гражданских лиц погибли из-за российских оккупантов в Киевской области. Большинство погибших были застрелены военными "освободителями" из РФ.
- Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области 8 апреля, увеличилось до семи. В больнице скончались еще два ребенка.
- Всего за время войны в Украине с 24 февраля российские военные убили 197 детей и 351 ребенок получил ранения различной степени тяжести.