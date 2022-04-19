Перехват СБУ: мать дала установку сыну-оккупанту продолжать убивать мирных граждан Украины

Матери России предлагают не считаться с убитыми украинскими детьми / Коллаж "Сегодня"

Граждане России, родные которых воюют в Украине, отказываются верить даже своим сыновьям, что их отправили убивать мирных граждан, не представляющих никому никакой угрозы.

Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его матерью, опубликованного СБУ.

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Разговор слепого с глухим

"Сынок, не теряй боевого духа. Ты бы только видел, что они там творят. Знаешь, вы делаете великое дело. Вот это запомни и всем передай", – сказала в разговоре мать одного из российских захватчиков.

"Что мы делаем – убиваем гражданских и детей", – попытался парировать мужчина.

На это его мать отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей".

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"Поверь мне"...

"Вы фашистов убиваете. Поверь мне тоже. Все, прекрати, не надо об этом", – дала установку на борьбу с мирными украинцами российская мать.

Преступления оккупантов