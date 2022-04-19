Перехоплення СБУ: мати дала встановлення сину-окупанту продовжувати вбивати мирних громадян України

Матері Росії пропонують не зважати на вбитих українських дітей / Колаж "Сьогодні"
Громадяни Росії, рідні яких воюють в Україні, відмовляються вірити навіть своїм синам, що їх відправили вбивати мирних громадян, які не становлять жодної загрози.
Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його матір'ю, опублікованого СБУ.
Розмова сліпого з глухим
"Синку, не втрачай бойового духу. Ти тільки бачив би, що вони там творять. Знаєш, ви робите велику справу. Ось це запам'ятай і всім передай", – сказала у розмові мати одного з російських загарбників.
"Що ми робимо – вбиваємо громадянських та дітей", – спробував парирувати чоловік.
На це його мати відповідає: "Ні, ви не вбиваєте цивільних та дітей ".
"Повір мені"...
"Ви фашистів убиваєте. Повір мені теж. Усе, припини, не треба про це", – дала установку на боротьбу із мирними українцями російська мати.
Злочини окупантів
- За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, лише 18 квітня, російські окупанти примусово вивезли із заблокованого Маріуполя 98 дітей – громадян України.
- Голова поліції Київської області Андрій Небутов повідомив, що вже підтверджено – понад 1000 цивільних осіб загинули через російських окупантів у Київській області. Більшість загиблих було застрелено військовими "визволителями" з РФ.
- Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська Донецької області 8 квітня, збільшилася до семи. У лікарні померли ще дві дитини.
- Всього за час війни в Україні з 24 лютого російські військові вбили 197 дітей і 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.