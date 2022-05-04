Пионтковский: 9 мая Путин объявит важное решение в войне с Украиной

9 мая будет важным числом для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад намерен окончательно решить российский вопрос. Путин хочет объявить мобилизацию. Его могут остановить свои же, чтобы предотвратить крах России.

Об этом политолог Андрей Пионтковский рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Диктаторы часто обожают мистику и символические числа. Не секрет, что для России и лично для Путина сакральным праздником является 9 мая. Уже несколько недель подряд идут споры по поводу этой даты и того, что же ожидает нас в этот день.

Российские пропагандисты вопят о мечте стать ядерным пеплом, еще некоторые говорят, что Путин объявит общую мобилизацию. Что же может произойти, рассказал Андрей Пионтковский, российский математик, журналист, политический деятель.

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Прежде всего Украина пережила сверхважную неделю, начиная с исторического визита Блинкена и Остина в Киев. Эта неделя перевернула систему международных отношений, считает Пионтковский:

"Сложилась военная коалиция сорока наиболее развитых промышленных государств мира во главе с Украиной и Соединенными Штатами, поставившими свои задачи: не только победа в Украине, восстановление ее территориальной целостности, но и ослабление России до такой степени, чтобы она не смогла больше в будущем осуществлять подобные агрессии. Это более серьезные изменения в позиции западных государств, эти слова подтверждаются огромными поставками оружия, которое делает победу Украины, победу всего мирового сообщества необратимой".

Следующая неделя также будет сверхважной, отмечает Пионтковский. Пока что Москва еще не сформулировала свой ответ на эту совершенно новую ситуацию, на неизбежность своего поражения. Сейчас наблюдаем смешанность разных возгласов и слухов как о готовности умереть вместе с вождем, так и об операции Путина.

Однозначно только то, что все эти заявления придут к кульминации 9 мая. Пионтковский склонен здесь доверять американской разведке, которая уже хорошо зарекомендовала себя:

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"И вот сейчас американская разведка достаточно уверенно говорит, что 9 мая Путин собирается объявить мобилизацию. То есть это свидетельствует о том, что группировка бешеных во главе с Путиным-Патрушевым никаких выводов для себя не делает и планирует продолжать безумную войну".

У этих людей, подчеркивает политический деятель, нет никаких военных инструментов, кроме террора. Это понятно, прежде всего, из того, кого назначили командиром:

"Назначили специально командиром палача Алеппо, мясника Сирии, генерала Дворникова, все военное искусство которого два года заключалось в том, что он расстреливал с воздуха совершенно беззащитные сирийские города. Там не было ни авиации, ни противовоздушной обороны. Здесь ему пришлось столкнуться с другим сопротивлением, поэтому финал этого сражения будет другим".

Пока нам остается внимательно наблюдать события в Москве. Пионтковский также уверен, что параллельно с безумными действиями Путина-Патрушева постоянно растет и противостояние:

"Я их называю умеренными российскими империалистами, которые, конечно, за то, чтобы захватить как можно больше украинских территорий, но они не собираются ни развеиваться пеплом, не собираются доводить до позорного конца российскую армию, к которой ее ведет Путин, так что возможно сопротивление со стороны этих структур".

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