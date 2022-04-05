Пионтковский раскрыл загадку "Бучанской резни"

Российский политолог Андрей Пионтковский назвал зверские убийства в Буче индустриальной акцией РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Российский политолог Андрей Пионтковский назвал зверские убийства в Буче индустриальной акцией РФ. По его словам, она совершалась организовано по приказу.
Об этом российский политолог Андрей Пионтковский сообщил в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
Как рассказал политолог, статья Тимофея Сергейцева с заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной" анонсирует и полностью представляет то, что происходило в Буче.
"Там убито несколько сотен человек. Это невозможно объяснить какими-то мародерами, пьяными солдатами, грабителями и т.д. Это индустриальная акция. Она совершалась организовано по приказу", – заявил он.
Пионтковский полагает, что в Москве борются две концепции войны: концепция бешенных и самого Путина – полная зачистка Украины, или концепция ограничения операции защиты суверенитета "ЛДНР" в рамках Донецкой и Луганской областей.
"Это геноцид населения. Бешенные есть внутри армии. Это акция, организованная достаточно на высоком уровне тех армейских генералов, которые принадлежат категории бешенных. Задача – сорвать любые переговоры, создать ненависть между русскими и украинцами. Статья Сергейцева вышла не случайно. Судя по этой акции, бешенные берут верх", – добавил российский политолог.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотически разбросаны по улицам города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым из погибших по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.