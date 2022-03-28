Планы РФ раскрыты на два месяца, но они провалятся – начальник ГУР

Кирилл Буданов заявил, что Россия потерпит неудачу в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что планы России в войне против нашей страны раскрыты на ближайшие два месяца. По его словам, второй план может также провалиться.

Об этом Буданов сообщил в интервью изданию Coffie or die.

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Генерал считает, что планы РФ потерпят неудачу, как и маниакальное желание страны-агрессора взять Киев в первые дни войны.

"После того как российское командование осознало невозможность выполнения этой задачи, они создали план действий на ближайшие 60 дней. Они составили план под названием Д плюс 30 и Д плюс 60. Но поскольку мы видим шаги и видим, что они делают. Мы надеемся, что можем сказать, что Д плюс 60 также не будет успешным. Мы в это верим. Мы видим, что план плюс 60 провалится", – подчеркнул Буданов.

Уничтожить российский корабль в порту Бердянска помогли агенты в России

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина имеет хорошую поддержку агентурной разведки и серьезных источников в Кремле. Таким образом разведка помогла уничтожить российский корабль в Бердянске.

По словам генерала, Украина получает много информации о планах Кремля по поводу нашей страны. Благодаря источникам украинцам удалось проникнуть во множество секторов российского военного, политического и финансового руководства.

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