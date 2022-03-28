Плани РФ розкрито на два місяці, але вони проваляться – начальник ГУР

Кирило Буданов заявив, що Росія зазнає невдачі в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що плани Росії у війні проти нашої країни розкрито на найближчі два місяці. За його словами, другий план може також провалитися.

Про це Буданов повідомив в інтерв'ю виданню Coffie or die.

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Генерал вважає, що плани РФ зазнають невдачі, як і маніакальне бажання країни-агресора взяти Київ у перші дні війни.

"Після того, як російське командування усвідомило неможливість виконання цього завдання, вони створили план дій на найближчі 60 днів. Вони склали план під назвою Д плюс 30 і Д плюс 60. Але оскільки ми бачимо кроки і бачимо, що вони роблять. Ми сподіваємося, що можемо сказати, що Д плюс 60 також не буде успішним. Ми в це віримо. Ми бачимо, що план плюс 60 провалиться", – наголосив Буданов.

Знищити російський корабель у порту Бердянська допомогли агенти в Росії – начальник ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Україна має гарну підтримку агентурної розвідки та серйозних джерел у Кремлі. Так, розвідка допомогла знищити російський корабель у Бердянську.

За словами генерала, Україна отримує багато інформації про плани Кремля щодо нашої країни. Завдяки джерелам українцям вдалося поринути у безліч секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва.

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