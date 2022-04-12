Почему Израиль не дал Украине Железный купол – Асман назвал причину

Моше Асман сказал, что Израиль не отказывался от помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Израиль не предоставил Украине оборонительную технику только лишь по той причине, что для обучения, как ею пользоваться, нужен как минимум год. Об этом главный раввин Украины Моше Асман рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

"Я разговаривал со спикером кнессета и призвал его дать Украине "Железный купол", это ведь оборонительная техника, на что он ответил, что не дают лишь потому, что около года нужно обучать, как пользоваться этой системой. Я ему сказал, что во время войны на ходу учатся", – рассказал Асман.

Что такое "Железный купол"

"Железный купол" – одна из самых засекреченных и дорогих военных разработок в мире. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Разработкой занималась компания Rafael Advanced Defense System LTD – частная фирма, связанная с вооруженными силами Израиля. Создавали эту оборонительную систему в основном на американские деньги, стоила она 200 млн долларов.

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"Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что сбили около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Система ПРО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. "Железный купол" способен перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

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