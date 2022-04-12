Чому Ізраїль не дав Україні Залізний купол – Асман назвав причину

Моше Асман сказав, що Ізраїль не відмовлявся від допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні
Ізраїль не надав Україні оборонну техніку лише з тієї причини, що для навчання, як нею користуватися, потрібен щонайменше рік. Про це головний рабин України Моше Асман розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".
"Я розмовляв зі спікером кнесета і закликав його дати Україні "Залізний купол", адже це оборонна техніка, на що він відповів, що не дають лише тому, що близько року потрібно навчати, як користуватися цією системою. Я йому сказав, що під час війни на ходу навчаються", – розповів Асман.
Що таке "Залізний купол"
"Залізний купол" – одна з найзасекреченіших і найдорожчих військових розробок у світі. Її завдання – захищати країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз. Розробкою займалася компанія Rafael Advanced Defense System LTD – приватна фірма, пов'язана із збройними силами Ізраїлю. Створювали цю оборонну систему переважно на американські гроші, коштувала вона 200 млн доларів.
"Залізний купол" зарекомендував себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності. Ізраїльські військові заявили, що збили близько 90 відсотків ракет, випущених по Ізраїлю за останні декілька років.
Система ПРО складається з радара та контрольного центру, які розпізнають ворожі ракети і можуть лише за кілька секунд прорахувати їхню траєкторію та імовірну ціль. "Залізний купол" здатний перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.
Хто озброює Україну
- 10 квітня радник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір надати Україні "зброю, яка їй необхідна для захисту від Росії.
- Крім того, Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України. Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує кампанію з дезінформації світових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї в Україну.
- Союзники НАТО заявляли, що постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.
- Водночас уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї. Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Велика Британія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна
- Європейський Союз продовжить озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель.