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Почти 25 тысяч. В Генштабе назвали потери российских оккупантов

Мария Николаенко
6 мая, 12:08
ВСУ уничтожили уже 1110 танков и почти две тысячи единиц автоморбильной техники

ВСУ продолжают наносить потери противнику / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался об ориентировочных потерях противника с начала широкомасштабной войны 24 февраля по 6 мая.

  • Личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано
  • Танков ‒ 1110 (+8) единиц,
  • Боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35) единиц,
  • Артиллерийских систем – 502 (+3) единицы,
  • РСЗО – 171 (+2) единица,
  • Средства ПВО- 83 (+0) единицы,
  • Самолетов – 199 (+3) единиц,
  • Вертолетов – 155 (+0) единиц,
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц,
  • Корабли /катера – 11 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).
  • Специальная техника – 38 (+0).
  • Крылатые ракеты – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

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В Генштабе отметили, что точные данные еще уточняются.

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