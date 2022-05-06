Почти 25 тысяч. В Генштабе назвали потери российских оккупантов

ВСУ продолжают наносить потери противнику / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался об ориентировочных потерях противника с начала широкомасштабной войны 24 февраля по 6 мая.
- Личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано
- Танков ‒ 1110 (+8) единиц,
- Боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35) единиц,
- Артиллерийских систем – 502 (+3) единицы,
- РСЗО – 171 (+2) единица,
- Средства ПВО- 83 (+0) единицы,
- Самолетов – 199 (+3) единиц,
- Вертолетов – 155 (+0) единиц,
- Автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц,
- Корабли /катера – 11 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).
- Специальная техника – 38 (+0).
- Крылатые ракеты – 90 (+1).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.
В Генштабе отметили, что точные данные еще уточняются.