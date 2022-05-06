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Майже 25 тисяч. У Генштабі назвали втрати російських окупантів

Марія Николаєнко
6 травня, 12:08
ЗСУ знищили вже 1110 танків та майже дві тисячі одиниць автомобільної техніки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад та військову техніку в Україні. Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував про орієнтовні втрати противника з початку широкомасштабної війни 24 лютого до 6 травня.

  • Особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 1110 (+8) одиниць,
  • Бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць
  • Артилерійських систем – 502 (+3) одиниці
  • РСЗВ – 171 (+2) одиниця
  • Засоби ППО-83 (+0) одиниці
  • Літаків – 199 (+3) одиниць,
  • Вертольотів – 155 (+0) одиниць,
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць,
  • Кораблів/катеів – 11 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12).
  • Спеціальної техніки – 38(+0).
  • Крилатих ракет – 90 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

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У Генштабі наголосили, що точні дані ще уточнюються.

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