Майже 25 тисяч. У Генштабі назвали втрати російських окупантів

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Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад та військову техніку в Україні. Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував про орієнтовні втрати противника з початку широкомасштабної війни 24 лютого до 6 травня.
- Особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 1110 (+8) одиниць,
- Бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць
- Артилерійських систем – 502 (+3) одиниці
- РСЗВ – 171 (+2) одиниця
- Засоби ППО-83 (+0) одиниці
- Літаків – 199 (+3) одиниць,
- Вертольотів – 155 (+0) одиниць,
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць,
- Кораблів/катеів – 11 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12).
- Спеціальної техніки – 38(+0).
- Крилатих ракет – 90 (+1).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.
У Генштабі наголосили, що точні дані ще уточнюються.