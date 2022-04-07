Почти 90% жертв оккупантов погибли в результате расстрелов – мэр Бучи

Мер Бучи Анатолий Федорук. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что большинство мирных жителей города во время оккупации российскими войсками погибли в результате обстрелов. Это почти 90%.
Об этом он сказал в интервью DW.
"Практически 90 процентов-это пулевые поражения, а не осколочные", – сказал Федорук.
По его словам, число обнаруженных тел растет с каждым днем.
"Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", — добавил Федорук.
Он сказал, что в городе было обнаружено три места массовых захоронений.
"Это территория предприятия Украгроснаб, где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще — улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь Променистый, где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями", — сказал мэр.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.