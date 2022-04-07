Майже 90% жертв окупантів загинули внаслідок розстрілів – мер Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що більшість мирних жителів міста під час окупації російськими військами загинули внаслідок обстрілу. Це майже 90%.
Про це він сказав в інтерв'ю DW.
"Практично 90 відсотків – це кульові ураження, а не осколкові" , – сказав Федорук.
За його словами, кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.
"Оскільки їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла", – додав Федорук.
Він сказав, що у місті було виявлено три місця масових поховань.
"Це територія підприємства Украгропостач, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. А ще — вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір Променистий, де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ураженнями", – сказав мер.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.