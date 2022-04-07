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Майже 90% жертв окупантів загинули внаслідок розстрілів – мер Бучі

Марія Дмитренко
7 квітня, 14:32
У місті щодня знаходять тіла українців, яких закатували військові РФ

Мер Бучі Анатолій Федорук. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що більшість мирних жителів міста під час окупації російськими військами загинули внаслідок обстрілу. Це майже 90%.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

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"Практично 90 відсотків – це кульові ураження, а не осколкові" , – сказав Федорук.

За його словами, кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

"Оскільки їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла", – додав Федорук.

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Він сказав, що у місті було виявлено три місця масових поховань.

"Це територія підприємства Украгропостач, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. А ще — вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір Променистий, де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ураженнями", – сказав мер.

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