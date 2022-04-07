Майже 90% жертв окупантів загинули внаслідок розстрілів – мер Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що більшість мирних жителів міста під час окупації російськими військами загинули внаслідок обстрілу. Це майже 90%.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

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"Практично 90 відсотків – це кульові ураження, а не осколкові" , – сказав Федорук.

За його словами, кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

"Оскільки їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла", – додав Федорук.

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Він сказав, що у місті було виявлено три місця масових поховань.

"Це територія підприємства Украгропостач, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. А ще — вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір Променистий, де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ураженнями", – сказав мер.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.

У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.