Под Харьковом оккупанты взорвали три автомобильных моста – Генштаб ВСУ

Оккупанты взрывают мосты в украинских городах. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 7 мая российские оккупанты продолжают пытаться заблокировать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Также враги обстреливать населенные пункты в Харьковской области. Кроме того, войска РФ штурмовали гражданскую инфраструктуру Николаева.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупанты совершили подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Южнобужском направлении враг наносил огненное поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно занятом противником городе Херсон захватчики принимают ряд мер по обеспечению деятельности русско-оккупационных войск и поддержанию русского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 14 БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники противника.

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Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе назвали потери российских оккупантов

Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался об ориентировочных потерях противника с начала широкомасштабной войны 24 февраля по 6 мая. По его данным, РФ за это время потеряла почти 25 тысяч солдат и тысячи боевой техники. Кроме того, за последние сутки прибавился один уничтоженный корабль или катер.

Личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано

Танков ‒ 1110 (+8) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35) единиц

Артиллерийских систем – 502 (+3) единицы

РСЗО – 171 (+2) единица

Средств ПВО- 83 (+0) единицы

Самолетов – 199 (+3) единиц,

Вертолетов – 155 (+0) единиц,

Автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц,

Кораблей/катеров – 11 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).

Специальной техники – 38 (+0).

Крылатых ракет – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

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