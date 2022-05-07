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Під Харковом окупанти підірвали три автомобільні мости – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір
7 травня, 07:02
Також загарбники обстріляли місто Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню

Окупанти підривають мости в українських містах. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 7 травня російські окупанти продовжують намагатися заблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі. Також вороги обстрілювали населені пункти у Харківській області. Крім того, війська РФ штурмували цивільну інфраструктуру Миколаєва.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.

  • На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.

  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

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  • У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони.

  • На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ.

  • У місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь". Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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  • На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

  • У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

  • У тимчасово зайнятому противником місті Херсон загарбниками вживається ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів.

  • За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 14 БпЛА типу "Орлан".

  • На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі назвали втрати російських окупантів

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад та військову техніку в Україні. Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував про орієнтовні втрати противника з початку широкомасштабної війни 24 лютого до 6 травня. За його даними, РФ за цей час втратила майже 25 тисяч солдатів та тисячі бойової техніки. Крім того, за останню добу додався один знищений корабель або катер.

  • Особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 1110 (+8) одиниць,
  • Бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць
  • Артилерійських систем – 502 (+3) одиниці
  • РСЗВ – 171 (+2) одиниця
  • Засоби ППО-83 (+0) одиниці
  • Літаків – 199 (+3) одиниць,
  • Вертольотів – 155 (+0) одиниць,
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць,
  • Кораблів/катеів – 11 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12).
  • Спеціальної техніки – 38(+0).
  • Крилатих ракет – 90 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

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