Під Харковом окупанти підірвали три автомобільні мости – Генштаб ЗСУ

Окупанти підривають мости в українських містах. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 7 травня російські окупанти продовжують намагатися заблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі. Також вороги обстрілювали населені пункти у Харківській області. Крім того, війська РФ штурмували цивільну інфраструктуру Миколаєва.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ. Реклама

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ.

У місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь". Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу. Реклама

На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У тимчасово зайнятому противником місті Херсон загарбниками вживається ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 14 БпЛА типу "Орлан".

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі назвали втрати російських окупантів

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад та військову техніку в Україні. Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував про орієнтовні втрати противника з початку широкомасштабної війни 24 лютого до 6 травня. За його даними, РФ за цей час втратила майже 25 тисяч солдатів та тисячі бойової техніки. Крім того, за останню добу додався один знищений корабель або катер.

Особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1110 (+8) одиниць,

Бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць

Артилерійських систем – 502 (+3) одиниці

РСЗВ – 171 (+2) одиниця

Засоби ППО-83 (+0) одиниці

Літаків – 199 (+3) одиниць,

Вертольотів – 155 (+0) одиниць,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць,

Кораблів/катеів – 11 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12).

Спеціальної техніки – 38(+0).

Крилатих ракет – 90 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

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