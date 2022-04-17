Под Харьковом погибли спасатели во время разминирования – Монастырский

Денис Монастырский рассказал, что погибли и травмировались спасатели во время разминирования территории. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской области 16 апреля во время разминирования территории погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального марафона на украинских телеканалах.

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"К сожалению, произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей. Четверо тяжело раненых", – сказал он.

Монастырский рассказал, что в частности погиб командир части пиротехников. По его словам, во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Оккупанты снова обстреляли Харьков – есть погибший и раненые

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Один из районов города россияне атаковали 16 апреля около 20:00. В результате этого есть погибший. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире общенационального марафона на украинских телеканалах.

По словам городского головы, из-за обстрелов оккупантов погиб один местный житель. Также два человека получили ранения.