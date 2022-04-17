Під Харковом загинули рятувальники під час розмінування – Монастирський

Денис Монастирський розповів, що загинули та травмувалися рятувальники під час розмінування території. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харківській області 16 квітня під час розмінування території загинуло троє піротехніків, ще четверо отримали тяжкі поранення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального марафону на українських телеканалах.
"На жаль, сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинуло троє рятувальників. Четверо важко поранених", – сказав він.
Монастирський розповів, що зокрема загинув командир частини піротехніків. За його словами, під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.
Окупанти знову обстріляли Харків – є загиблий та поранені
Окупанти продовжують обстрілювати Харків. Один із районів міста росіяни атакували 16 квітня близько 20:00. Внаслідок цього є загиблий. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального марафону на українських телеканалах.
За словами міського голови, через обстріл окупантів загинув один місцевий житель. Також двоє осіб отримали поранення.
Терехов зазначив, що обстріли російських солдатів цілеспрямовані і їхньою метою є посіяти паніку серед місцевих жителів.