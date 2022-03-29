Подняли вопрос гарантий безопасности. Первые подробности переговоров Украины и РФ в Турции

Подоляк раскрыл детали переговоров / Фото: Коллаж: Сегодня
В Стамбуле, где сейчас идут переговоры украинской и российской делегаций, обсуждают два ключевых вопроса международные гарантии безопасности для Украины, а также прекращение огня.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой из них – договор о международных гарантиях безопасности для Украины, только именно с ним мы сможем закончить войну так, как это нужно Украине", – сказал он.
Второй важный вопрос, который сейчас обсуждают на переговорах – прекращение огня, чтобы Украина могла решить все гуманитарные проблемы, которые уже накопились.
Что еще требует Украина на переговорах?
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие требования:
- Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
- Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.
- Если Россия снова будет говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.