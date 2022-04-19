Подоляк назвал единственный способ быстро закончить войну

Подоляк рассказал про необходимость эмбарго / Коллаж "Сегодня"

Если война в Украине затянется, то это может грозить продовольственным кризисом по всему миру. Для этого необходимо уже сейчас ввести эмбарго на российские нефть и газ, ведь это единственный способ закончить войну.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Затяжная война в Украине может повлечь за собой продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию введением нефтяного и газового эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", – написал Подоляк.

Кто против эмбарго и почему?

Некоторые страны все же против эмбарго, несмотря на угрозу продовольственного кризиса.

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Австрия

Страна поддерживает новые санкции ЕС против России, однако 11 апреля в Москве во время встречи с Путиным министр финансов Австрии Магнус Бруннер выступил против прекращения поставок российского газа.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что его страна не будет поддерживать эмбарго Евросоюза по российскому газу. По его словам, есть другие санкции, которые можно применить против России из-за ее зверств в Украине.

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Венгрия

Страна больше всего зависит от российской энергии. Премьер-министр Виктор Орбан выступает против санкций. При этом он одобрил запрет российского угля.

Орбан пообещал ветировать любую попытку ввести энергетическое эмбарго. По его мнению, это "убьет" его страну.

Германия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что внезапное отключение бросит "всю Европу в рецессию". Главный его тезис – санкции не должны ударить по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству.

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