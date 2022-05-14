Подоляк о спасении защитников "Азовстали": мы предлагаем любые формулы

Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию со спасением защитников "Азовстали", оценил угрозы Кремля в связи с расширением НАТО и объяснил, что даст признание России спонсором терроризма.

В эфире проекта FREEDOM на Youtube-канале "Україна 24" Подоляк, в частности, заверил, что Украина "крайне активно занимается тем, чтобы забрать всех своих людей" из Мариуполя.

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"Мы хотим всех своих забрать и предлагаем любые формулы. Над этим работает большая группа людей... Турция – важный посредник в этом деле. Они активно пытаются помочь нам эвакуировать людей и предлагают те или иные формулы, в том числе так называемой экстракции, когда третья страна будет участвовать в этом непосредственно и забирать на свою территорию людей", – сказал он.

По словам Подоляка, президент Владимир Зеленский приветствует любой способ эвакуации украинских граждан.

"Другой вопрос – принятие решения для Российской Федерации. К сожалению, РФ не до конца понимает важность таких гуманистических шагов с точки зрения сохранения хотя бы части своей репутации", – отметил он.

О чем еще говорил Подоляк

Советник главы ОПУ настаивает на необходимости юридическогопризнания России спонсором терроризма. По его словам, в результате Россия окажется изолированной от мировой финансовой системы и не сможет продавать свою продукцию, прежде всего – энергоносители.

Подоляк также заявил о необходимостигарантий безопасности для Украины:

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"Для Украины выгодно только то, что будет гарантировать безопасность. Я хочу, чтобы мы понимали, кто будет стоять с Украиной рядом – в том или ином виде".

Советник главы ОПУ прокомментировалугрозы Кремля Западу в связи с намерениями Финляндии и Швеции вступить в НАТО: