Подоляк про порятунок захисників "Азовсталі": ми пропонуємо будь-які формули

Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з порятунком захисників "Азовсталі", оцінив погрози Кремля у зв'язку з розширенням НАТО та пояснив, що дасть визнання Росії спонсором тероризму.

В ефірі проекту FREEDOM на Youtube-каналі "Україна 24" Подоляк, зокрема, запевнив, що Україна "вкрай активно займається тим, щоб забрати всіх своїх людей" з Маріуполя.

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"Ми хочемо всіх своїх забрати і пропонуємо будь-які формули. Над цим працює велика група людей... Туреччина – важливий посередник у цій справі. Вони активно намагаються допомогти нам евакуювати людей та пропонують ті чи інші формули, зокрема так званої екстракції, коли третя країна братиме участь у цьому безпосередньо та забиратиме на свою територію людей", – сказав він.

За словами Подоляка, президент Володимир Зеленський вітає будь-який спосіб евакуації українських громадян.

"Інше питання – ухвалення рішення для Російської Федерації. На жаль, РФ не до кінця розуміє важливість таких гуманістичних кроків з точки зору збереження хоча б частини своєї репутації", – наголосив він.

Про що ще говорив Подоляк

Радник голови ОПУ наполягає на необхідності юридичного визнання Росії спонсором тероризму. За його словами, в результаті Росія опиниться ізольованою від світової фінансової системи і не зможе продавати свою продукцію, насамперед – енергоносії.

Подоляк також заявив про необхідність гарантій безпеки для України:

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"Для України вигідно лише те, що гарантуватиме безпеку. Я хочу, щоб ми розуміли, хто стоятиме поряд з Україною – у тому чи іншому вигляді".

Радник голови ОПУ прокоментувавпогрози Кремля Заходу у зв'язку з намірами Фінляндії та Швеції вступити до НАТО: