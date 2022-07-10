Подоляк оценил оккупационный "герб" Харькова и дал обещание Путину

Подоляк прокомментировал флаг оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
На территории Украины никогда не будет флагов и гербов с российской символикой. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эскиз герба Харьковской области.
"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил классик (ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес. – Ред.), увидев оккупационную версию "герба" Харькова", – написал Подоляк.
Также он отметил, что в Москве ничего не знают о жителях Харькова, если "думают, что здесь можно кого-нибудь сломать".
"У Украины есть только один герб – тризуб. Здесь никогда не будет ощипанной российской "курицы", – отметил Подоляк.
Накануне российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.
Ситуация в Харьковской области
- Институт изучения войны прогнозирует, что РФ планирует аннексировать Харьковскую область. Такие выводы были сделаны после заявлений оккупационных властей.
- В районе Добрянки на Херсонщине наши военные мастерски уничтожили ДРГ врага и отбили штурм оккупантов.
- Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета, у которого обнаружили российский паспорт.
- Служба безопасности Украины разоблачила жителя Харькова, который проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб России. 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.