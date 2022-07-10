Подоляк оценил оккупационный "герб" Харькова и дал обещание Путину

Подоляк прокомментировал флаг оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Украины никогда не будет флагов и гербов с российской символикой. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эскиз герба Харьковской области.

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"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил классик (ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес. – Ред.), увидев оккупационную версию "герба" Харькова", – написал Подоляк.

Также он отметил, что в Москве ничего не знают о жителях Харькова, если "думают, что здесь можно кого-нибудь сломать".

"У Украины есть только один герб – тризуб. Здесь никогда не будет ощипанной российской "курицы", – отметил Подоляк.

Накануне российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

Ситуация в Харьковской области