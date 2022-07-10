Подоляк оцінив окупаційний "герб" Харкова та дав обіцянку Путіну

Подоляк прокоментував прапор окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
На території України ніколи не буде прапорів та гербів з російською символікою. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи ескіз герба Харківської області.
"У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть", – відповів класик (нині покійний мер Харкова Геннадій Кернес. – Ред.), побачивши окупаційну версію "герба" Харкова", – написав Подоляк.
Також він зазначив, щоу Москві нічого не знають про мешканців Харкова, якщо "думають, що тут можна когось зламати".
"Україна має лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде обскубаної російської "курки", – зазначив Подоляк.
Напередодні російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму з зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з харківського герба XVIII ст.
Ситуація у Харківській області
- Інститут вивчення війни прогнозує, що РФ планує анексувати Харківську область. Такі висновки було зроблено після заяв окупаційної влади.
- У районі Добрянки на Херсонщині наші військові майстерно знищили ДРГ ворога та відбили штурм окупантів.
- Державне бюро розслідувань ініціювало звільнення з посади заступника голови Харківської обласної ради, у якого виявили російський паспорт.
- Служба безпеки України викрила мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб Росії. 41-річний чоловік збирав та передавав ворогові інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.