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Подоляк оцінив окупаційний "герб" Харкова та дав обіцянку Путіну

Наталія Магдик
10 липня, 13:23
Подоляк вважає, що росіяни нічого не знають про мешканців регіону і їхній прапор там недоречний

Подоляк прокоментував прапор окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

На території України ніколи не буде прапорів та гербів з російською символікою. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи ескіз герба Харківської області.

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"У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть", – відповів класик (нині покійний мер Харкова Геннадій Кернес. – Ред.), побачивши окупаційну версію "герба" Харкова", – написав Подоляк.

Також він зазначив, щоу Москві нічого не знають про мешканців Харкова, якщо "думають, що тут можна когось зламати".

"Україна має лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде обскубаної російської "курки", – зазначив Подоляк.

Напередодні російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму з зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з харківського герба XVIII ст.

Ситуація у Харківській області

  • Інститут вивчення війни прогнозує, що РФ планує анексувати Харківську область. Такі висновки було зроблено після заяв окупаційної влади.
  • У районі Добрянки на Херсонщині наші військові майстерно знищили ДРГ ворога та відбили штурм окупантів.
  • Державне бюро розслідувань ініціювало звільнення з посади заступника голови Харківської обласної ради, у якого виявили російський паспорт.
  • Служба безпеки України викрила мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб Росії. 41-річний чоловік збирав та передавав ворогові інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.