Подоляк ответил на дерзкое заявление России

Подоляк прокомментировал заявление РФ насчет украинского зерна / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель министра внутренних дел России Андрей Руденко заявил, что РФ готова обсуждать разблокирование кораблей с украинским зерном в случае снятия санкций. В ответ к нему обратился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он задал вопрос Руденко в Twitter.

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это большое счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокирование портов. Если санкции делают вас более сильными, зачем их отменять? Все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?" — написал он.

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Что сказали в МИДе РФ

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил в среду, что российская сторона готова к диалогу по урегулированию ситуации с находящимися в Украине заблокированными кораблями с зерном.

"Мы уже неоднократно высказывались по этому поводу, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли, Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, который она делает каждый день", – сказал заместитель Лаврова.

В Украине, по данным Еврокомиссии, застряли около 20 млн тонн зерна, которые мы не можем экспортировать из-за блокирования морских портов. До 24 февраля морским путем осуществлялось 85-90% поставок зерновых, руды и других крупногабаритных грузов.

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Это приводит не только к экономическим проблемам в Украине, но и к глобальным проблемам с продовольственной безопасностью и масштабным голодом в некоторых регионах.

Кроме создания препятствий для экспорта, оккупанты еще и воруют украинское зерно в захваченных городах и пытаются продать его за границу.

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