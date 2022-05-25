Подоляк відповів на зухвалу заяву Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник міністра внутрішніх справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ готова обговорювати розблокування кораблів з українським зерном у разі зняття санкцій. У відповідь до нього звернувся радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він поставив питання Руденку у Twitter.

"Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер МЗС РФ вимагає зняти санкції за розблокування портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так?" — написав він.

Реклама

Що сказали у МЗС РФ

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив у середу, що російська сторона готова до діалогу щодо врегулювання ситуації з заблокованими кораблями з зерном, що знаходяться в Україні.

"Ми вже неодноразово висловлювалися щодо цього, що вирішення продовольчої проблеми вимагає комплексного підходу, пов'язаного у тому числі зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції. А також вимагає розмінування з боку України всіх портів, де стоять кораблі, Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня", — сказав заступник Лаврова.

В Україні, за даними Єврокомісії, застрягли близько 20 млн тонн зерна, які ми не можемо експортувати через блокування морських портів. До 24 лютого морським шляхом здійснювалося 85-90% постачання зернових, руди та інших великогабаритних вантажів.

Реклама

Це призводить не лише до економічних проблем в Україні, а й до глобальних проблем з продовольчою безпекою та масштабного голоду у деяких регіонах.

Крім створення перешкод для експорту, окупанти ще й крадуть українське зерно у захоплених містах та намагаються продати його за кордон.

Читайте також: