Подоляк озвучил три условия для быстрой победы над РФ

Подоляк рассказал, что нужно для победы в войне / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что внедрение реального эмбарго, поставки Украине танков, самолетов и артиллерии смогут обеспечить победу над РФ как можно быстрее.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и любой другой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", – написал Подоляк.

Чего ждать украинцам в ближайшее время?

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украину ожидают "чрезвычайно сложные недели". Об этом пишет Минобороны.

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", – сказал Резников.

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Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой.

Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас его присутствие точечное.

"Время идет неописуемо долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на "Азовстали", в плену у оккупантов кладут свои жизни за Украину. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают, поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли" , – отметил Резников.

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Он добавил, что рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.

"В этот сверхсложный период нам нужны единство, сплоченность, воля и терпение", – добавил Резников.

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