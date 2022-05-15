Подоляк озвучив рецепт якнайшвидшої перемоги над РФ

Подоляк розповів, що потрібно для перемоги у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запровадження реального ембарго, постачання Україні танків, літаків та артилерії зможуть забезпечити перемогу над РФ якнайшвидше.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", - написав Подоляк.

Чого чекати українцям найближчим часом?

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україну очікують "надзвичайно складні тижні". Про це пише Міноборони.

"На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора", – зазанчив Резніков.

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Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи найближчими днями розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде у бій.

Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова.

"Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на "Азовсталі", в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі", – зазначив Резніков.

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Він додав, що зростання тиску санкцій на Росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України.

"У цей надскладний період нам потрібні єдність, згуртованість, воля і терпіння", – додав Резніков.

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