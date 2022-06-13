Подоляк озвучил точный список оружия, которое поможет Украине изгнать РФ

Михаил Подоляк озвучил потребности Украины в тяжелом вооружении / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. Он назвал конкретное количество необходимых вооружений.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", — написал он.

По словам Подоляка, потребности Украины в оружии таковы:

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1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Также Подоляк напомнил, что 16 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны, по результатам которой Украина ожидает решения по поводу оружия.

"Максимум" и "минимум" в войне с РФ

Ранее Подоляк рассказал, как и когда может завершиться война в Украине. По его словам, самый минимум, при котором Украина согласится на мирные переговоры, — это возвращение к границам до 24 февраля 2022. Целью-максимум является восстановление территориальной целостности Украины в признанных мировым сообществом границах — то есть включая ныне оккупированные территории Донбасса и Крыма.

После 22 июня противостояние в войне против России может немного уменьшиться. Мощность наступления в Северодонецке слабнет. А к концу июня российские солдаты могут перейти уже к позиционной войне. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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