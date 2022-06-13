Подоляк озвучив точний список зброї, яка допоможе Україні вигнати РФ

Михайло Подоляк озвучив потреби України у важкому озброєнні / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter. Він назвав конкретну кількість необхідних озброєнь.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", – написав він.

За словами Подоляка, потреби України у зброї такі:

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1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Також Подоляк нагадав, що 16 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої Україна очікує на рішення щодо зброї.

"Максимум" та "мінімум" у війні з РФ

Раніше Подоляк розповів, як і коли завершиться війна в Україні. За його словами, мінімум, за якого Україна погодиться на мирні переговори, — це повернення до кордонів до 24 лютого 2022 року. Метою-максимум є відновлення територіальної цілісності України у визнаних світовою спільнотою кордонах — тобто включаючи нині окуповані території Донбасу та Криму.

Після 22 червня протистояння у війні проти Росії може трохи зменшитись. Потужність наступу у Сєвєродонецьку слабшає. А до кінця червня російські солдати можуть перейти вже до позиційної війни. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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