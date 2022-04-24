Подоляк предложил РФ провести специальные переговоры из-за атак на "Азовсталь"

Михаил Подоляк предложил РФ подумать об остатках репутации / Фото: Коллаж: Сегодня

Прямо сейчас Российская Федерация без остановки атакует "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Три шага

"Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" – написал он.

Кроме этого, советник руководителя ОП предложил России "подумать об остатках репутации", озвучив три "мариупольских шага":

Огласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. Согласиться на "специальный раунд переговоров", чтобы Украина забрала или обменяла военных.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о якобы "прекращение штурма" завода.

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