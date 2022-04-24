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Подоляк запропонував РФ провести спеціальні переговори через атаки на "Азовсталь"

Павло Чернишук
24 квітня, 12:15
Завод засипають важкими авіабомбами та обстрілюють артилерією

Михайло Подоляк запропонував РФ подумати про рештки репутації / Фото: Колаж: Сьогодні

Прямо зараз Російська Федерація без зупинки атакує "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Три кроки

"Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?" – написав він.

Крім цього, радник керівника ОП запропонував Росії "подумати про залишки репутації", озвучивши три "маріупольські кроки":

  1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.
  2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.
  3. Погодитись на "спеціальний раунд переговорів", щоб Україна забрала або обміняла військових.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі, попри те, що президент РФ Володимир Путін раніше заявив про нібито "припинення штурму" заводу.

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