Подоляк прокомментировал планы РФ дойти до польской границы

Подоляк прокомментировал планы РФ / Коллаж "Сегодня"

Российские власти планируют уничтожить Украину как государство, и открыто заявляют о своей военной агрессии. Это доказывает заявление РФ о намерениях продолжать войну, пока их войска не дойдут до польской границы.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

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"На мой взгляд – это блестящее заявление. Оно стоит в одном ряду с заявлением господина Лаврова, которое касается государства Израиль. Это все показывает на самом деле, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин, об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии желания уничтожить всех", – отметил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента заявил, что действия России являются геноцидом.

"Это и есть геноцид, но не в смысле этнической принадлежности, а в смысле государственной принадлежности украинцев. Они открыто об этом говорят", – добавил Подоляк.

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Когда закончится война в Украине

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине будет продолжительная война:

"Если говорить сейчас об этой части "горячей" фазы войны, то я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война – и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории".

Кроме этого, он заявил, что продолжительность войны будет зависеть от многих факторов:

"Сколько по времени? Это очень зависит от многих факторов. Прежде всего от нашей армии, наших партнеров. Это надо признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля".

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