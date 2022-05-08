Подоляк прокоментував плани РФ дійти до польського кордону

Подоляк прокоментував плани РФ / Колаж "Сьогодні"

Російська влада планує знищити Україну як державу, і відкрито заявляє про свою військову агресію. Це доводить заява РФ про наміри продовжувати війну, доки їхні війська не дійдуть до польського кордону.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

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"На мій погляд – це блискуча заява. Вона стоїть в одному ряду із заявою пана Лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта Російської Федерації. Про це не просто думає Путін, про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їхні кровоносні судини, якими ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх" , – зазначив Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу президента заявив, що дії Росії є геноцидом.

"Це і є геноцид, але не в сенсі етнічної приналежності, а в сенсі державної власності українців. Вони відкрито про це говорять", – додав Подоляк.

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Коли закінчиться війна в Україні

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні буде тривала війна:

"Якщо говорити зараз про цю частину "гарячої" фази війни, то я не оптиміст з точки зору, що вона закінчиться у квітні або травні. Це буде тривала війна – і вона ще триватиме, на превеликий жаль, на нашій території".

Крім цього, він заявив, що тривалість війни залежатиме від багатьох факторів:

"Скільки за часом? Це дуже залежить від багатьох факторів. Насамперед від нашої армії, наших партнерів. Це треба визнавати і окремо про це говорити, тому що без допомоги партнерів нам було б вкрай складно утримати цю російську армаду, яка насунулася на нас 24 лютого".

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