Подоляк раскрыл ближайшие планы России в войне с Украиной

Михаил Подоляк рассказал, чего хочет добиться Россия в войне с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что тактика России в том, чтобы напугать мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине. Он не понимает, почему на Западе до сих пор есть влиятельные политики, все еще считающие, что с РФ можно разговаривать. Таким образом, страна-агрессор будет пускать по Украине крылатые ракеты.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

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По его словам, сейчас мы должны понять тактику России. Она состоит в том, чтобы напугать мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине и сказал: "Отдавайте все, что они хотят, главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет, или в своем телеэфире".

"Я не понимаю, почему на Западе до сих пор влиятельные политики, которые все еще считают, что с Россией можно разговаривать. Это нонсенс. И здесь имею в виду не российское лобби, а определенный перечень влиятельных политиков, не входящих в него", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что страна "закусила удила" (потеряла голову), как говорят в России, поэтому она будет продолжать идти по пути эскалации. В то же время это означает, что будет все больше прямых преступлений, которые должны напугать мир.

"Именно поэтому будут крылатые ракеты. Впрочем, они будут бить не по украинской армии (потому что россияне очень боятся Вооруженных Сил Украины), а по жилым кварталам. Мы должны это понимать", – добавил советник руководителя ОП.

Подоляк рассказал о переходе России к новой концепции войны

Россия начала атаковать крылатыми ракетами украинские города, потому что на фронте оккупанты желаемых для себя успехов не демонстрируют. Теперь Кремль пытается террором принудить Украину к территориальным уступкам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Сегодня имеем атаку на Одессу, где есть погибшие. Россия изменила тактику. Она сейчас атакует более мощно крылатыми ракетами наши города. С военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не очень качественно умеют. Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на некоторые уступки России", – заявил он.

По словам Подоляка, россияне "совершенно не учитывают, как на это реагирует мир – на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов".

"Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-то территориальные уступки". С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то эту войну заканчивать". Сегодня вышла новая статья господина Киссинджера, где он снова говорит: "давайте делать определенные территориальные уступки, тогда будет возможность закончить войну", – объяснил советник руководителя ОПУ.

Как отметил Подоляк, это новая тактика России – "бить по жилым кварталам и давить на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров". По его мнению, все это не будет работать.

Ранее мы рассказывали, что практически во всех странах с 2008 года Россия вкладывала большой ресурс в разработку сети пророссийского лобби. В него входят политики разного уровня, журналисты, общественные деятели, представители профессуры, а также культурной среды. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.