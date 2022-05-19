Подоляк рассказал, готова ли Украина пойти на новый "Минск"

Михаил Подоляк призвал не просить Украину прекратить огонь. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня
Украине не нужно предлагать режим прекращение огня, поскольку это невозможно без тотального вывода войск Российской Федерации с территории нашего государства.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Позиция Украины
"Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет", – написал он.
По словам советника главы ОП, пока Россия
Напомним, Михаил Подоляк заявил, что введение реального эмбарго, поставки в Украине танков, самолетов и артиллерии смогут обеспечить победу над РФ как можно скорее.