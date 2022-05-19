Подоляк розповів, чи готова Україна піти на новий "Мінськ"

Михайло Подоляк закликав не просити Україну припинити вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні
Україні не потрібно пропонувати режим припинення вогню, оскільки це неможливо без тотального виведення військ Російської Федерації з території нашої держави.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Позиція України
"Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років", – написав він.
За словами радника глави ОП, поки Росія
Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що запровадження реального ембарго, постачання Україні танків, літаків та артилерії зможуть забезпечити перемогу над РФ якнайшвидше.