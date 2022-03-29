Подоляк рассказал, каких гарантий безопасности требует Украина

Подоляк прокомментировал переговоры в Стамбуле / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

О чем договорились делегации Украины и России на переговорах в Стамбуле, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Кратко. Договор гарантий безопасности с усиленным аналогом 5 статьи НАТО. Страны-гаранты с сильнейшими армиями (США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и др.), которые юридически активно участвуют в защите Украины от любых агрессий. Имплементация через референдум и парламенты стран-гарантов", — написал он.

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Переговоры Украины с РФ в Стамбуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования к РФ на переговорах в Турции:

Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.

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Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.

В Минобороны России уже заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

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