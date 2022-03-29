Подоляк розповів, яких гарантій безпеки вимагає Україна

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Про що домовилися делегації України та Росії на переговорах у Стамбулі, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коротко. Договір гарантій безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина тощо), які юридично беруть активну участь у захисті України від будь-яких агресій. Імплементація через референдум та парламенти країн-гарантів", – написав він.

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Переговори України з РФ у Стамбулі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:

Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Наразі щодо жодного пункту сторони не домовилися.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.

Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.

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У Міноборони Росії вже заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямках.