Подоляк резко ответил на фантазии Путина по поводу войны в Украине

Президент России, как обычно, обвинил почти во всем Запад. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума, заявил, что проведение "специальной военной операции" было вынужденным. Также он обвинил, как всегда, почти во всем Запад.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter последние заявления президента РФ.

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"Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это… "спасательным кругом для Запада"? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?", – отметил он.

Заявление Путина

Во время 25-го Петербургского международного экономического форума президент РФ заявил, что решение о проведении "специальной военной операции" было вынужденным.

"Трудным безусловно, но вынужденным и необходимым", – сказал он.

По его словам, это решение было направлено на "защиту" граждан РФ, а также на "жителей народных республик Донбасса".

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия "не мешает" вывозу украинского зерна. В то же время Украина, по его мнению, должна разминировать порты в Черном море.