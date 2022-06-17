Подоляк різко відповів на фантазії Путіна щодо війни в Україні

Президент Росії, як завжди, звинуватив майже у всьому Захід. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму, заявив, що проведення "спеціальної воєнної операції" було вимушеним. Також він звинуватив, як завжди, майже в усьому Захід.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував у Twitter останні заяви президента РФ.

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"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну , стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?" – зазначив він.

Заява Путіна

Під час 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму президент РФ заявив, що рішення про проведення "спеціальної воєнної операції" було вимушеним.

"Важким безумовно, але вимушеним та необхідним", – сказав він.

За його словами, це рішення було спрямоване на "захист" громадян РФ, а також "жителів народних республік Донбасу".

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Раніше Володимир Путін заявив, що Росія "не перешкоджає" вивезенню українського зерна. Водночас Україна, на його думку, має розмінувати порти в Чорному морі.