Подоляк резко ответил Пескову на его предложение сложить оружие

Михаил Подоляк рассказал о новых Z-ультиматумах России. / Фото: Getty Images, ТАСС, Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война в Украине может закончиться до конца суток, однако назвал одно условие.

Об этом пишут пропагандистские росСМИ.

Реклама

Фантазии Кремля

"Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться к концу суток", – отметил Песков.

По его словам, "остальное – это уже размышления главы Украинского государства".

Ответ Украины

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter отметил, что не Украина начала эту войну, чтобы "прекратить ее по приказу":

"Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, увести войска и отказаться от "ядерной пропаганды".

Реклама

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Россия не сможет запугать Украину массированными ракетными ударами – зло обязательно будет наказано. При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Россия спустила 150 млн долларов за сутки на ракетные удары по Украине, однако добилась исключительно негативных для себя результатов.