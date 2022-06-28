Подоляк різко відповів Пєскову на його пропозицію скласти зброю

Михайло Подоляк розповів про нові Z-ультиматуми Росії. / Фото: Getty Images, ТАСС, Колаж: Сьогодні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні може закінчитися до кінця доби, проте назвав одну умову.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

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Фантазії Кремля

"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби. Потрібний наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ українським військовим скласти зброю та виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби", – зазначив Пєсков.

За його словами, "решта – це вже роздуми глави Української держави".

Відповідь України

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter зазначив, що не Україна розпочала цю війну, щоб "припинити її за наказом":

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві будь-якої миті, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди".

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Раніше Михайло Подоляк заявив, що Росія не зможе залякати Україну масованими ракетними ударами – зло обов'язково буде покарано. Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Росія спустила 150 млн доларів за добу на ракетні удари по Україні, проте досягла виключно негативних для себе результатів.