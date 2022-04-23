Подоляк: Зеленский считает необходимым закончить войну встречей с Путиным

Владимир Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине закончится после встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Подоляк заявил в интервью "Настоящему времени".

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Он отметил, что Зеленский точно понимает, что и как делает украинская сторона на переговорах, чтобы завершить войну. Кроме того, президент постоянно на связи с партнерами Украины и практически в онлайн-режиме ведет управление войной, противодействием экспансии Российской Федерации.

"Безусловно, я считаю, что войну можно закончить, только когда президент воюющей страны встретится с президентом моей страны. Я не сомневаюсь в том, что Владимир Александрович докажет президенту Российской Федерации, в чем он неправ и почему Украина – это действительно суверенное государство, имеющее определенную территориальную целостность", – уверен Подоляк.

В то же время, он не смог подтвердить намерения Владимира Путина к переговорам с украинским президентом.

"Я не знаю, на что готов или не готов господин Путин – это все-таки президент другой страны. Я знаю, что наш президент абсолютно точно считает необходимым закончить войну встречей президентов, потому что там могут быть поставлены окончательные точки над "i". Это очень важно", – считает Подоляк.

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готов к встрече с Владимиром Путиным.

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"Мы готовы ко всему. Мы готовы обсуждать вопросы оккупированных территорий, Крыма, Донбасса – эти вопросы нужно решать. Вопросы отвода войск за территорию Украины – тоже нужно решать, хотя бы отвод до той линии, которую РФ перешла 24 февраля", – заявил Зеленский.

Он отметил, что не является бюрократом и ему не нужно готовиться к такой встрече.

"Мне нужно, чтобы российская сторона сказала фразу, что они хотят закончить войну, назвали день и место, где мы встретимся, ничего лишнего не нужно", – добавил Зеленский.

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