Подоляк: Зеленський вважає за необхідне закінчити війну зустріччю з Путіним

Володимир Зеленський наполягає на зустрічі із Володимиром Путіним. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні закінчиться після зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Подоляк заявив в інтерв'ю "Настоящему времени".

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Він зазначив, що Зеленський точно розуміє, що та як робить українська сторона на переговорах, щоб завершити війну. Крім того, президент постійно на зв'язку з партнерами України та практично в онлайн-режимі веде управління війною, протидією експансії Російської Федерації.

"Безумовно, я вважаю, що війну можна закінчити, тільки коли президент країни, що воює, зустрінеться з президентом моєї країни. Я не сумніваюся в тому, що Володимир Олександрович доведе президенту Російської Федерації, у чому він неправий і чому Україна – це справді суверенна держава, яка має певну територіальну цілісність", – упевнений Подоляк.

У той же час він не зміг підтвердити наміри Володимира Путіна до переговорів з українським президентом.

"Я не знаю, на що готовий чи не готовий пан Путін – це все-таки президент іншої країни. Я знаю, що наш президент абсолютно точно вважає за необхідне закінчити війну зустріччю президентів, бо там можуть бути поставлені остаточні точки над "i". Це дуже важливо", – вважає Подоляк.

Зеленський оцінив можливість зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.

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"Ми готові до всього. Ми готові обговорювати питання окупованих територій, Криму, Донбасу – ці питання треба вирішувати. Питання відведення військ за територію України – теж треба вирішувати, хоча б відведення до тієї лінії, яку РФ перейшла 24 лютого", – заявив Зеленський. .

Він зазначив, що не є бюрократом, і йому не потрібно готуватися до такої зустрічі.

"Мені потрібно, щоб російська сторона сказала фразу, що вони хочуть закінчити війну, назвали день і місце, де ми зустрінемося, нічого зайвого не потрібне", – додав Зеленський.

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