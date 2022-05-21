Подоляк жестко разнес NYT за статью о сдаче Путину территорий и позвал "на кофе" в Бучу

Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки Путину / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал неприемлемыми какие-либо территориальные уступки России ради окончания войны.

Таким образом Подоляк в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Україна 24" прокомментировал статью издания The New York Times, в которой говорилось, что Украина не сможет отвоевать все оккупированные Москвой территории и потому должна согласиться на уступки.

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"Я считаю, что это очень странное заявление. Очень круто, когда ты сидишь и пьешь кофе в теплом кабинете, надутый парнишка или девушка, и рассуждаешь о глобальных мировых проблемах. Да что там какая-то Украина? Пусть что-то отдаст. А не хочет ли этот человек, который пишет, что давайте вы что-то уступите, приехать сюда и поговорить с людьми, с семьями, у которых убили или изнасиловали их родных и близких? Не хочет поговорить с ними The New York Times? Посидишь, попьешь кофе в Буче, в их разрушенных домах, поговоришь – как это, не хотите отдать?" – подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк отметил, что Украина не должна уступать россиянам Херсонскую область:

"Они ведь такие простые ребята – сегодня забрали часть Донецка и Луганска, Крым забрали. Тогда тоже рекомендовали – ничего не делайте. Помните 2014 год? А что будут делать русские? Русские продают только одну концепцию – пойти у кого-то забрать часть территории. Мы им "отдали" Херсонскую область... Войну временно закончим. Что сделают русские через два года? Они не захотят забрать еще Днепропетровскую область, Запорожскую? Это же очевидно... Завтра Полтавскую область придут забирать, Одесскую, Николаевскую, нас постепенно будут убивать".

По его мнению, Россия придумает новый повод, чтобы опять развязать войну:

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"Этот господин, который 22 февраля вышел и рассказывал, что нет такого государства Украина (Владимир Путин – ред.), выйдет и снова скажет – мы же вам сказали, что нету. Они даже свою территорию не могут защитить. Разве это государство? Мы сейчас будем их крылатыми ракетами еще "воспитывать". Они придумают нам "геноцид херсонского народа" или еще какого-то народа".

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