Погода в Украине меняется: синоптики рассказали, где потеплеет

На смену дождям возвращается солнечная погода / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине 23 июня порадует жителей западных областей страны, где на смену дождям придет солнечная погода. В южных, центральных и восточных областях, а также в Крыму синоптики обещают в четверг проливные дожди с грозами. Согласно прогнозу, осадки ожидаются днем и ночью.

Какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 23 июня, рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины, а также в Житомирской области в четверг ожидается солнечная погода. Ночная температура 10-12 градусов, днем 21-23, в Закарпатье – до 26 тепла. Ветер северный, 7-12 м/с.

На юге синоптики прогнозируют дожди с грозами. В Херсонской, Николаевской Одесской и Запорожской областях, а также в Крыму ночная температура составит 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-23 градуса, в Одессе до 25 тепла. Ветер северный, 7-12 м/с.

В центральных и северных областях будет дождливо и прохладно. Ночью ожидается 11-13 градусов, днем – до 23 тепла. Ветер северный, 7-12 м/с.

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На востоке Украины днем и ночью Укргидрометцентр обещает дожди с грозами. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ночная температура составит 10-12 градусов, днем 21-23, местами до 25 тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг синоптики также прогнозируют дождливую погоду, ночью 10-12 градусов, днем 20-24. Ветер северный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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Под Киевом из-за непогоды произошел серьезный пожар

В Триполье под Киевом 21 июня от удара молнии загорелось помещение на территории историко-археологического музея трипольской культуры "Древняя Аратта-Украина". Сотрудники ГСЧС Киевской области в течение двух часов тушили пожар.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.