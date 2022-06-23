Погода в Україні змінюється: синоптики розповіли, де потеплішає

На зміну дощам повертається сонячна погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні 23 червня порадує мешканців західних областей країни, де на зміну дощу прийде сонячна погода. У південних, центральних та східних областях, а також у Криму синоптики обіцяють у четвер зливи з грозами. Згідно з прогнозом, опади очікуються вдень та вночі.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 23 червня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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На заході України, а також у Житомирській області у четвер очікується сонячна погода. Нічна температура 10-12 градусів, вдень 21-23, на Закарпатті – до 26 тепла. Вітер північний, 7-12 м/с.

На півдні синоптики прогнозують дощі з грозами. У Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Криму нічна температура становитиме 12-14 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 21-23 градусів, в Одесі до 25 тепла. Вітер північний, 7-12 м/с.

У центральних та північних областях дощитиме і буде прохолодно. Вночі очікується 11-13 градусів, вдень – до 23 тепла. Вітер північний, 7-12 м/с.

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На сході України вдень та вночі Укргідрометцентр обіцяє дощі з грозами. У Харківській, Донецькій та Луганській областях нічна температура становитиме 10-12 градусів, вдень 21-23, подекуди до 25 тепла. Вітер північний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер синоптики також прогнозують дощову погоду, вночі 10-12 градусів, удень 20-24. Вітер північний, 5-10 м/с.

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Під Києвом через негоду сталася серйозна пожежа

У Трипіллі під Києвом 21 червня від удару блискавки спалахнуло приміщення на території історико-археологічного музею трипільської культури "Прадавня Аратта-Україна". Співробітники ДСНС Київської області протягом двох годин гасили пожежу.

У гасінні пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу.