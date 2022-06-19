Погода в Украине резко переменится – Гидрометцентр

В воскресенье в Украину придет жаркая погода / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 19 июня будет жарким и безоблачным, дожди отступят. Синоптики Укргидрометцентра обещают, что днем столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла почти во всех областях Украины. В Киеве также ожидается 30-градусная жара. В воскресенье погода будет сухой и солнечной, без осадков.

Какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 19 июня.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 19 июня в западных областях ночная температура составит 11-13 градусов, днем резко потеплеет до 29-31. Дождей не ожидается, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На юге Украины ночью до 14-16 градусов тепла, днем в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях 27-29, в Крыму 25-27 градусов. Солнечно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины ночная температура составит 12-14 градусов, днем в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской и Днепропетровской областях 27-29. Без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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В северных и восточных областях ночью 12-14 тепла, днем 27-29 градусов. Синоптики обещают сухую погоду без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 19 июня ночью температура опустится до 13-15 градусов, днем ожидается 28-30 тепла. Погода ясная, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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Напомним, у людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о прогнозе магнитных бурь на июнь.