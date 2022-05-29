Показал оккупантам, как захватить Хмельницкий: СБУ поймала предателя

СБУ поймала предателя, разработавшего план танкового наступления оккупантов на Хмельницкий / Фото: Коллаж: Сегодня
Служба безопасности Украины задержала в Хмельницком предателя, предложившего России план танкового наступления на город.
Как сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда в Facebook, 54-летний хмельнитчанин сотрудничал со спецслужбами РФ с марта 2022 года.
Предатель передавал РФ фото- и видеоматериалы о функционировании и охране воинских частей, месте дислокации украинских военнослужащих, маршрутах перемещения техники ВСУ, сведения о фортификационных сооружениях вокруг Хмельницкого. Также он разработал и передал карту-схему оптимально выгодного маршрута танкового наступления на город.
Мужчину задержали 25 мая во время фотографирования для "заказчиков" одного из объектов критической инфраструктуры города Хмельницкого.
Ему объявили о подозрении по статье 111, ч. 2, Уголовного кодекса – государственная измена в условиях военного положения. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
СБУ объявила подозрение "гауляйтеру" оккупантов в Запорожской области
Бывшему народному депутату Украины от Партии регионов Евгению Балицкому было объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса "Коллаборационная деятельность".
Балицкий с помощью захватчиков заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем военно-гражданской администрации Запорожской области.
"Предатель критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности", – рассказали в СБУ.