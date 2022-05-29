Показав окупантам, як захопити Хмельницький: СБУ піймала зрадника

СБУ піймала зрадника, що розробив план танкового наступу окупантів на Хмельницький / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України затримала у Хмельницькому зрадника, який запропонував Росії план танкового наступу на місто.

Як повідомляє пресслужба Хмельницького апеляційного суду у Facebook, 54-річний хмельничанин співпрацював зі спецслужбами РФ з березня 2022 року.

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Зрадник передавав РФ фото- та відеоматеріали щодо функціонування й охорони військових частин, місця дислокації українських військовослужбовців, маршрути переміщення техніки ЗСУ, відомості про фортифікаційні споруди навколо Хмельницького. Також він розробив і передав карту-схему оптимально вигідного маршруту танкового наступу на місто.

Чоловіка затримали 25 травня під час фотографування для "замовників" одного з об'єктів критичної інфраструктури міста Хмельницького.

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Йому оголосили про підозру за статтею 111, ч. 2, Кримінального кодексу – державна зрада в умовах воєнного стану. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

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